ExpressVPN: la VPN più veloce a METÀ PREZZO+3 mesi gratis

L’abbonamento annuale a ExpressVPN oggi è in sconto a metà prezzo (-49%) e ti offre 3 mesi gratis di accesso alla VPN più veloce. È quella che dispone di server distribuiti in 105 paesi di tutto il mondo, anche in Italia per chi si trova all’estero, da agganciare per ottenere indirizzi IP localizzati negli specifici territori.

SCONTO 49% e 3 mesi gratis: scegli ExpressVPN

Si tratta di una promozione molto conveniente per chi cerca un servizio adatto alla navigazione online anonima, per aggirare i blocchi territoriali che impediscono ad esempio la consultazione delle notizie e per poter contare su una privacy senza compromessi quando si effettua il collegamento a Internet attraverso reti pubbliche. Tutto questo, senza alcun compromesso sul fronte della velocità, grazie al supporto dei protocolli più recenti che la rendono perfetta anche per lo streaming dei contenuti multimediali e persino per il gaming, un ambito in cui la totale assenza lag non è solo importante: è fondamentale. Scopri di più alla pagina dedicata.

L’offerta in corso ti permette di attivare l’abbonamento annuale a ExpressVPN con una spesa mensile di soli 6,40 euro, invece di 12,43 euro come da listino, praticamente la metà. Come già anticipato, ci sono anche 3 mesi gratis (dunque da oggi all’ottobre 2025) e la possibilità di richiedere un rimborso completo della somma entro un massimo di 30 giorni, nel caso in cui non dovesse soddisfare le aspettative.

È possibile utilizzare la VPN più veloce su tutti i dispositivi, grazie alle tante applicazioni disponibili: Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Le trovi tutte sul sito ufficiale, insieme alla versione per i router e alle estensioni per i browser Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.