Extender, router e access point a meno di 20 euro

Come spesso facciamo, oggi vogliamo suggerirvi un accessorio economico, ma estremamente utile nel caso abbiate problemi con il Wi-Fi. Stiamo parlando naturalmente di un extender, in particolare dell’Aigital Repeater, utile per coprire le zone buie lasciate dal modem principale, e godere di un buon segnale in ogni stanza.

Extender Wi-Fi Aigital Repeater: caratteristiche tecniche

La sua funzione primaria è naturalmente estendere il segnale della connessione wireless. Come molti altri dispositivi della stessa categoria presenta un design estremamente piccolo e compatto, che va inserito direttamente nella presa elettrica. Fatto questo non rimane che collegarlo alla rete principale, per avere l’intera stanza coperta dal segnale Wi-Fi, attraverso un unico passaggio. Sul dispositivo, infatti, è presente un tasto WPS che permette di associare l’extender al modem con un semplice tocco senza la necessità di inserire la password.

Naturalmente le funzionalità non si fermano qui, in quanto il dispositivo possiede altre due modalità di funzionamento. La prima è quella di router, grazie ad una porta RJ45 posta a lato. Questa permette di collegare i dispositivi direttamente via cavo ethernet, per godere di una maggiore velocità e stabilità di connessione. La seconda modalità invece è quella di Access Point, che permette quindi di generare una seconda rete. In questo modo potremo creare una nuova rete Wi-Fi, con nome e password diversi, ed avere una connessione dedicata esclusivamente ai nostri dispositivi.

Grazie ad un’offerta lampo, è possibile acquistare il ripetitore su Amazon a soli 16,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.