F-Secure VPN: sconto 20% su protezione 3 dispositivi

Oltre agli sconti attivi su PureVPN per il Black Friday (attenzione, però, perché sono le ultime ore!) , troviamo in rete anche altri servizi Virtual Private Network ora in offerta. Uno dei tanti è F-Secure FREEDOME VPN, strumento proposto da una società di cybersicurezza già nota per antivirus e altri prodotti. Attualmente, lo sconto è pari al 20% e consente di coprire fino a 3 dispositivi pagando 3,33 Euro al mese per 12 mesi.

F-Secure VPN: cosa copre e costi

F-Secure FREEDOME VPN, come altre proposte analoghe, tutela l’anonimato dell’utente durante la navigazione su Internet. Ciò avviene nascondendo il vero indirizzo IP del dispositivo utilizzato, tramite l’utilizzo di un vasto numero di server collocati in tutto il mondo. Le uniche eccezioni per la disponibilità sono alcuni paesi del Medio Oriente e la Cina; in Italia, invece, sarà possibile ottenere tutti i benefici del servizio F-Secure.

Troviamo poi funzionalità avanzate come Split Tunneling, per impedire a certe app di connettersi tramite VPN, e Kill Switch per bloccare l’accesso a Internet in caso di problemi con la VPN. Con quali dispositivi è compatibile FREEDOME VPN? Oltre ai classici computer Windows e macOS, il prodotto firmato F-Secure supporta anche smartphone Android, iOS e Android TV.

Il pacchetto migliore proposto dall’azienda prevede l’utilizzo su massimo 3 dispositivi per 12 mesi a 3,33 Euro al mese, il 20% in meno rispetto al listino. Altrimenti, potrete optare anche per il pacchetto su 7 dispositivi per 24 mesi con costo pari a 3,75 Euro al mese anziché 4,58 Euro. In entrambi i casi sarà necessario effettuare il pagamento in unica soluzione, rispettivamente da 39,90 Euro e 89,90 Euro.

Prima di procedere con l’acquisto si consiglia comunque di provare l’app su Google Play, App Store o PC per 5-7 giorni nella versione Premium. Non c’è necessità di registrarsi, utilizzare informazioni di carta di credito o altri dati sensibili. Provate con mano il F-Secure FREEDOME VPN e poi, eventualmente, selezionate l’offerta di vostra preferenza.