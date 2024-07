F1 24 per PS5 e Xbox X/S in FORTE SCONTO: l'offerta in pole

Il Gran Premio di Formula 1 disputato ieri sul circuito dell’Austria si è concluso con forti emozioni, confermando lo spettacolo di un mondiale finalmente tornato a vivere di forti emozioni, dopo anni di dominio assoluto da parte di Verstappen sulla sua Red Bull: le puoi vivere in F1 24, con la versione PS5 e quella per Xbox Series X/S della simulazione proposta oggi in forte sconto da Amazon. Approfitta dell’offerta a tempo a -30% e scendi in pista.

F1 24 per PS5 e Xbox Series X/S in sconto del 30%

La qualità del comparto grafico sfiora il fotorealismo, spremendo le potenzialità della console next-gen. Inoltre, grazie alla licenza ufficiale, include tutti i piloti, le monoposto e i tracciati del campionato, riprodotti fedelmente in ogni particolare. I miglioramenti rispetto alla versione precedente riguardano il sistema cinetico delle sospensioni, i modelli delle gomme, l’aerodinamica ora più dettagliata, le impostazioni del motore e le opzioni di assetto. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del gioco.

Grazie all’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà valida, approfittane ora) puoi acquistare la versione PS5 di F1 24 al prezzo finale di soli 55 euro invece di 79 euro come da listino. Stessa spesa per quella PS4 e per l’edizione Xbox Series X/S, ognuna ottimizzata per la specifica piattaforma e per il suo sistema di controllo.

Si tratta ovviamente del titolo su disco, venduto e spedito direttamente da Amazon senza intermediari, con la consegna gratuita direttamente a casa tua assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Lo sviluppo è curato dal team di Codemasters, esperto in racing game, mentre la pubblicazione è di EA Sports.