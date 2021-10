Facebook Connect 2021: la diretta streaming

Oggi, a partire dalle ore 19, si terrà l'ottava edizione dell'evento Facebook Connect con il quale il gruppo annuncerà una serie di novità relative ai propri servizi. C'è molta attesa per questa edizione alla luce delle ipotesi ventilate nelle ultime ore, che vanno dal cambio di nome per l'azienda, fino alle possibili dimissioni di Mark Zuckerberg da CEO. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming da chiunque sia interessato a carpire qualcosa di più di ciò che va ad accadere.

Facebook Connect 2021

Insomma, tutto può accadere. Sicuramente ci saranno novità nel merito delle novità annunciate, con Facebook sempre più pronto a spingersi verso il cosiddetto “Metaverso” che il social network ritiene possa permeare il modo di stare online del prossimo futuro: un piede nella Realtà Virtuale e uno nella Realtà Aumentata, facendo sicuramente leva anche sui RayBan Stories che il gruppo ha lanciato nelle settimane scorse, cercando una nuova dimensione ibrida e parallela (nonché sinergica) tra il mondo materiale e quello immateriale.

Puoi seguire l'evento in due modi:

iscrivendoti qui per seguire l'evento sul sito ufficiale seguendo la pagina Facebook Reality Labs

Dalle ore 19 Facebook racconterà il suo futuro e come sarà percepito dagli utenti di tutto il mondo. Il primo a parlare sarà proprio Mark Zuckerberg con la sua Keynote di apertura, seguito da una moltitudine di keynote su varie tematiche correlate al modo in cui i social della galassia Facebook intendono evolvere.