Facebook continua a non vedere l'annuncio phishing di Decathlon

Non è la prima volta che succede. Su Facebook è sfuggito ancora una volta un annuncio phishing, creato da cybercriminali che sfruttano Decathlon per truffare gli utenti. Si tratta di una falsa promozione per uno zaino The North Face a soli 2€. Questo annuncio compare regolarmente tra i post pubblicate nelle pagine profilo degli utenti.

Una situazione particolarmente scocciante, se si pensa che i controlli di queste piattaforme social network dovrebbero essere particolarmente attenti e serrati. Infatti, lasciarsi sfuggire una truffa simile mette in pericolo milioni di iscritti e si diffonde a una velocità incredibile, mettendo in pericolo dati e denaro di molti.

Non è difficile capire che a soli 2€, uno zaino nuovo di The North Face, su Decathlon è un annuncio phishing, ma Facebook ancora non lo ha eliminato. Nondimeno, questo raggiro si inserisce tra i tanti annunci dei cosiddetti “fuffaguru” che, ogni giorno, propongono corsi che promettono guadagni incredibili, ma che in realtà sono truffe pericolosissime.

Come funziona l’annuncio phishing che sfrutta Decathlon su Facebook

Come funziona l’annuncio phishing che, indisturbato, si propone a video in diversi profili di utenti su Facebook, che sfrutta Decathlon per rubare dati e denaro a chi cade nella trappola? Mentre l’utente naviga guardando i post si imbatte in uno che propone uno zaino The North Face a soli 2€, indicando un link con dominio decathlon.it a prima vista.

Cliccando sul link per approfittare di questa fantomatica offerta, l’URL in realtà non corrisponde per nulla a quello ufficiale di Decathlon. La procedura è identica alla nuova truffa phishing che sfrutta Booking.com. La vittima deve rispondere a una serie di domande e, una volta completato il sondaggio, ottiene questa offerta/regalo.

Sia sotto il post sponsorizzato che alla pagina phishing della truffa sono presenti commenti palesemente falsi, creati per convincere la povera preda a cadere tra le braccia dei cybercriminali. Il loro obiettivo è rubare dati personali, dettagli di pagamento e denaro.

Noi continuiamo ad avvertirvi in merito a queste truffe pericolose. Tuttavia, la nostra speranza è che Facebook riesca a riconoscere questo annuncio phishing che sfrutta Decathlon e tanti altri che, indisturbati, si diffondono tra i post di questo social network.