Facebook Gaming: l'app per Android e iOS sarà rimossa

Facebook Gaming, il servizio di Meta funzionante come hub per utenti e streamer per potersi incontrare con più facilità e per organizzare al meglio l’accesso ai contenuti gaming che avrebbe dovuto dare filo da torcere a Twitch, non è mai riuscito a riscuotere il successo auspicato dall’azienda e probabilmente è proprio per questo che ben presto sparirà dalla scena, o per meglio dire sparirà la relativa applicazione.

Facebook Gaming: addio all’app dal 28 ottobre

Stando infatti a quanto comunicato nelle scorse ore, l’app ufficiale del servizio per Android e iOS verrà chiusa il prossimo 28 ottobre. A rendere nota la cosa ci ha pensato direttamente il team di Facebook Gaming, con la pubblicazione di un messaggio all’interno dell’app, di seguito riportato.

A partire dal 28 ottobre 2022, l’app Facebook Gaming per iOS e Android non saranno più disponibili. Dopo tale data, quest’app non funzionerà più. (…) Vogliamo estendere il nostro più sentito ringraziamento a tutti voi che avete costruito una community rigogliosa per i giocatori e i fan da quando l’app è stata lanciata. È stato davvero uno sforzo partito dalla community per portare nuove caratteristiche da gaming in Facebook. Nonostante questa notizia, la nostra missione di connettere giocatori, fan e creators con i giochi che amano non sono cambiati e sarai ancora in grado di trovare i tuoi giochi, streamer e gruppi quando visiti Gaming nell’app Facebook.

Il passo in questione, come si legge pure nel comunicato, non implica però che Meta abbia deciso di abbandonare in via definitiva il settore dei giochi, in quanto continuerà a proporre lo streaming di contenuti legati al segmento in questione all’interno di un tab dedicato presente direttamente su Facebook.