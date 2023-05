Facebook Messenger: addio all'app per Apple Watch

L’app di Facebook Messenger per Apple Watch è purtroppo giunta al capolinea, o quasi. Meta ha infatti reso noto che a partire dal 31 maggio prossimo lo sviluppo verrà interrotto.

Facebook Messenger: dal 31 maggio l’app per Apple Watch non sarà più disponibile

Ad ogni modo, pure in seguito alla rimozione dell’app, gli utenti continueranno a ricevere le notifiche di Facebook Messenger su Apple Watch grazie alle funzioni predefinita del dispositivo. Non si potrà tuttavia rispondere ai messaggi, per farlo sarà indispensabile intervenire da iPhone, da desktop oppure da Web.

Le ragioni alla base della scelta in questione non sono al momento note, Mark Zuckerberg e il suo team, infatti, non ha fornito una motivazione a sostengo della decisione presa.

È tuttavia opinione comune che Meta abbia preso questa decisione perché permettere di rispondere ai messaggi direttamente da Apple Watch andava a ridurre la quantità di tempo trascorso sullo schermo dello smartphone con l’app Facebook Messenger aperta.

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, ricordiamo che l’app della messaggistica di Facebook per Apple Watch è stata introdotta nel 2015, permettendo di inviare clip vocali, Mi piace, sticker e altro senza dover aprire direttamente l’app sullo smartphone corrispondente.

Da tenere presente che Facebook Messenger si unisce a una lunga serie di altri servizi di terze parti che hanno deciso di abbandonare il supporto per Apple Watch, come nel caso di Twitter, Instagram, Trello, Slack e Uber, sia per questioni di ridondanza che per inutilizzo da parte degli utenti.