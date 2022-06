Facebook Messenger: ecco la scheda per le chiamate

Dopo aver provveduto all’implementazione delle scorciatoie, l’app di Facebook Messenger si appresta ad accogliere un’altra novità abbastanza semplice, ma che al contempo può tornare particolarmente comoda ai più: l’aggiunta di una scheda specifica per chiamate audio e video.

Facebook Messenger: aggiunta la scheda per le chiamate audio e video

Come noto, l’app di Facebook Messenger è nata con il solo scopo di offrire agli utenti un sistema per poter chattare in maniera distaccata dal social network vero e proprio, ma nel corso del tempo ha subito varie evoluzioni e attualmente offre un sistema completo per poter effettuare conversazioni scritte, vocali e video, analogamente a ciò che viene concesso da WhatsApp e da altre soluzioni concorrenti.

Tenendo conto di quanto affermato poc’anzi, la nuova scheda che i piani alti di Meta hanno deciso aggiungere può tornare assai utile per aiutare a mantenere tutte le chiamate organizzate in un’unica posizione, migliorando la visibilità di queste funzioni.

Posizionata al centro tra le schede “Chat” e “Persone”, la nuova scheda “Chiamate” permette di accedere rapidamente all’elenco dei contatti e presenta pulsanti separati per le chiamate vocali e le videochiamate, permettendo agli utenti di chiamare direttamente un determinato utente senza dover per forza di cose fare troppi passaggi, il che va a rendere la piattaforma parecchio più intuitiva anche per chi non l’ha mai utilizzata.

Da notare che la fase di implementazione della nuova scheda è già in corso, quindi tutti gli utenti dovrebbero vederla comparire nelle ore e nelle giornate seguenti, sia su Android che su iOS/iPadOS.