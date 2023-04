Facebook rinnova Messenger con minigiochi per videochiamate

Meta continua a modificare l’app Messenger di Facebook con l’intento di riportarla nell’app ufficiale dopo nove anni dalla separazione, introducendo nuove funzionalità e ottimizzando il funzionamento. In particolare, in queste ore la società di Menlo Park ha deciso di lanciare una nuova esperienza di gioco condivisa durante le videochiamate Messenger, come parte dei progetti della divisione Facebook Gaming.

Facebook migliora ancora Messenger

L’annuncio pubblicato sul blog ufficiale di Facebook Gaming è molto chiaro: durante una videochiamata effettuata sull’app Messenger ufficiale è possibile toccare il pulsante centrale dedicato alle attività di gruppo al fine di sbloccare l’icona “Gioca” e accedere a una ricca libreria di minigiochi di vario genere, con licenze incluse. Tra i 14 titoli gratuiti disponibili su iOS, Android e browser web, infatti, figurano anche Card Wars di Bombay Play; Exploding Kittens di Coatsink; e Words With Friends di Zynga.

La maggior parte dei titoli richiede la presenza di massimo due persone, e nessuna installazione aggiuntiva viene richiesta agli utenti. Potrebbe invece risultare necessario accettare alcune autorizzazioni per accedere al gioco selezionato.

Agli occhi di Meta, questa novità per Facebook Messenger “permette di approfondire i legami con amici e familiari, impegnandoti in conversazioni e giocando allo stesso tempo”. Per quanto si tratti di un’aggiunta indubbiamente gradita, sarà necessario attendere ancora qualche giorno per il rollout globale e, successivamente, diversi mesi per comprendere quanto queste feature vengano utilizzate.

Nel frattempo, giusto lo scorso mese Meta ha abbandonato gli NFT su Instagram e Facebook, decisione strettamente correlata non solo al calo di popolarità di crypto e Non-Fungible Token, ma anche al boom dell’intelligenza artificiale e alla necessità di rilocalizzare risorse umane e monetarie per lo sviluppo di tale settore.