Facebook: modello IA per i suggerimenti dei video

Tom Alison, responsabile di Facebook, ha annunciato che l’algoritmo usato per i suggerimenti dei video verrà completamente rinnovato con un modello di intelligenza artificiale. I test sono stati già avviati per Reels, ma la novità verrà estesa anche a gruppi e feed entro il 2026, in base alla roadmap attuale.

Modelli IA per suggerire i video

Per eseguire il modello IA verranno utilizzate principalmente le GPU, invece dei tradizionali processori. Mark Zuckerberg aveva annunciato il potenziamento dell’infrastruttura hardware con l’acquisto di migliaia di NVIDIA H100. Successivamente è prevista l’installazione del chip Artemis per l’inferenza dei modelli.

Secondo Alison, il nuovo modello per i suggerimenti dei video permetterà di incrementare fino al 10% il tempo di visualizzazione dei Reels nell’app Facebook. Ovviamente l’algoritmo “apprenderà” il comportamento degli utenti, mostrando video più pertinenti in modo da creare una sorta di “dipendenza”, come su TikTok.

Il modello IA verrà utilizzato per l’intero ecosistema video, quindi anche per suggerire i video nel feed e nei gruppi. Se l’utente vede un Reel, quando passa al feed vedrà video sullo stesso argomento. In pratica non ci saranno più modelli separati per Reels, gruppi e feed.

Alison ha anticipato inoltre alcune funzionalità che potrebbero sfruttare l’IA generativa. Quando l’utente vedrà ad esempio un post su Taylor Swift potrà chiedere maggiori informazioni ad un chatbot integrato nel feed. Un simile tool potrebbe essere integrato anche nei gruppi. Al momento si tratta solo di ipotesi essendo un piano a lunga scadenza.