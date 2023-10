Facebook: presto disponibile un assistente AI per scrivere i post

Meta, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg, è uno dei leader mondiali nel campo dell’intelligenza artificiale, grazie ai suoi innovativi progetti e modelli. Tra questi, spicca il modello linguistico Llama 2, che è già operativo e in grado di generare testi coerenti e informativi su vari argomenti. Un altro progetto ambizioso di Meta è quello di creare un’AI capace di trasformare i pensieri degli utenti in immagini, sfruttando una tecnologia chiamata brain-computer interface.

Questa AI futuristica potrebbe aprire nuove frontiere nella comunicazione e nella creatività. Un possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale di Meta potrebbe riguardare anche le sue piattaforme social, come Facebook. Infatti, Meta sta lavorando a un nuovo strumento di scrittura basato sull’IA, che potrebbe essere integrato in Facebook e aiutare gli utenti a scrivere meglio i loro post, commenti e messaggi. Questo assistente di scrittura potrebbe offrire suggerimenti, correzioni, sintesi e altri servizi utili per migliorare la qualità e l’efficacia della scrittura online.

Facebook testa un assistente di scrittura basato sull’AI

Con l’avvento di ChatGPT, una tecnologia che permette di generare testi naturali e coerenti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, si è aperta la possibilità di creare degli assistenti di scrittura che aiutino gli utenti a scrivere meglio online. Questi assistenti di scrittura potrebbero diventare presto una presenza costante e diffusa su tutte le principali piattaforme di comunicazione. E proprio una di queste piattaforme, Facebook, sembra essere pronta a lanciare una nuova funzione in questo senso.

Lo ha scoperto lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha l’abitudine di scavare a fondo nel codice delle principali piattaforme per individuare le nuove funzionalità in arrivo. Paluzzi ha condiviso su X (ex Twitter) una schermata che mostra una nuova opzione “Write with Me” su Facebook. Questa opzione, che al momento non è ancora attiva, dovrebbe apparire ogni volta che un utente vuole creare un post sul social. Premendo il pulsante “assistente alla scrittura”, l’utente potrebbe ricevere dei suggerimenti, delle correzioni o delle idee per scrivere il suo post, basati sull’intelligenza artificiale di Facebook.

Gli utenti potranno scegliere il tipo di testo da condividere inserendo una richiesta nella casella di testo che compare. Potranno anche variare il tono del testo in base al pubblico a cui si rivolgono. L’intelligenza artificiale li aiuterà a correggere eventuali errori di ortografia e di grammatica.

L’obiettivo è quello di “generare testi unici e personalizzati per i vostri messaggi“, secondo Facebook. Questo strumento dovrebbe offrire dei servizi che non sono disponibili sul famoso Meta AI, un chatbot che permette di cercare informazioni su vari argomenti e che è stato creato per competere con Bard o ChatGPT. Con questo strumento, gli utenti di Facebook potrebbero scrivere dei testi più originali, adatti e corretti per i loro post, commenti e messaggi. Se avrà successo, è possibile che in futuro vedremo l’arrivo di strumenti simili da parte di concorrenti come X.