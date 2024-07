Fai shopping online con i buoni Amazon messi in palio da ING

Sei pronto a fare shopping online con i buoni Amazon e ottenere fino a 100 euro? Attivando il nuovo Conto Corrente Arancio Più, potrai accedere a questa straordinaria opportunità. Non c’è trucco, non c’è inganno, solo tante possibilità di fare acquisti gratis.

Come fare shopping online con i buoni Amazon

Ora ti starai chiedendo: “Ma come posso assicurarmi questi fantastici buoni?” Semplicissimo! Per prima cosa, apri il Conto Corrente Arancio Più e richiedi la carta di debito associata. Non dimenticare di inserire il codice promozionale ING2024. Dopo di che, effettua almeno una transazione con la tua carta di debito entro il 29 novembre e avrai già guadagnato 50 euro.

Vuoi fare il bis? Ti basta raggiungere 500 euro di spese con la tua carta di debito entro la stessa data e ING ti premierà con un secondo buono da 50 euro. Ecco che adesso hai 100 euro da spendere.

ING non si ferma certo qui. Il suo conto corrente offre un vero e proprio pacchetto all-inclusive, senza sorprese sul fronte dei costi. Il canone mensile di 5 euro? Puoi azzerarlo semplicemente con l’accredito dello stipendio, della pensione o un accredito mensile di almeno 1.000 euro.

I prelievi con la carta di debito sono gratis, i bonifici istantanei anche, e la carta di credito non ti costerà un centesimo in più. Dimenticavamo: puoi ottenere anche una carta prepagata gratuita. Tutti questi vantaggi trasformano qualsiasi risparmio in una corsa senza fatica.

Quando deciderai di aprire il Conto Corrente Arancio Più, devi soltanto entrare nel sito ufficiale di ING. Ricordati di inserire il codice ING2024. Sfrutta ogni opportunità che ti viene offerta e goditi il tuo shopping online con i buoni Amazon messi in palio.