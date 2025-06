FAIR Package Manager: repository per plugin WordPress

Un gruppo di ex sviluppatori WordPress supportati dalla Linux Foundation ha lanciato il progetto FAIR Package Manager. Si tratta di un repository che ospita plugin e temi compatibili con il popolare CMS (Content Management System). Uno degli scopi dell’iniziativa è eliminare la dipendenza da WordPress.org.

Sistema indipendente e decentralizzato

La creazione del FAIR Package Manager rappresenta la risposta allo scontro legale tra Automattic e WP Engine. L’azienda fondata da Matt Mullenweg ha impedito a WP Engine di accedere a WordPress.org, quindi i suoi clienti non potevano più aggiornare temi e plugin. In seguito alla denuncia dell’azienda texana, una giudice ha imposto il ripristino dell’accesso.

Joost de Valk, ex CEO di Yoast, aveva suggerito di creare repository federati e indipendenti per togliere il controllo dalle mani di Mullenweg. A distanza di circa sei mesi è nato FAIR Package Manager.

Il progetto elimina la dipendenza da una singola fonte per aggiornamenti, plugin, temi e traduzioni, migliora sicurezza e privacy riducendo l’invio di dati alle entità commerciali. FAIR è basato su un’infrastruttura federata open source, quindi è costituita da diversi server (mirror), dai quali è possibile scaricare i plugin.

FAIR sostituisce inoltre la comunicazione tramite API di WordPress.org, aggiunge il supporto per pacchetti opt-in che utilizzano il protocollo FAIR e consente agli host di configurare i propri mirror utilizzando AspirePress o i propri domini. Al momento, il repository è un mirror di WordPress.org, ma in futuro verrà aggiunto il supporto per i pacchetti FAIR. Oltre ai plugin, gli host possono distribuire versioni di WordPress con FAIR preinstallato.