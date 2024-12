WordPress: necessario un approccio indipendente

Lo scontro legale tra Automattic e WP Engine ha messo in luce i problemi di WordPress. L’ex CEO di Yoast (Joost de Valk) ha pubblicato un post per evidenziare che la gestione “centralizzata” di Matt Mullenweg potrebbe avere conseguenze negative per l’intera community. È quindi necessario un approccio indipendente e federato che consenta di eliminare la dipendenza da WordPress.org.

Rompere lo status quo

Matt Mullenweg ha creato WordPress.org (noto semplicemente come WordPress) insieme a Mike Little nel 2003. Successivamente ha fondato Automattic, l’azienda che possiede WordPress.com, ovvero il servizio di hosting gestito. Temi, plugin e altri contenuti sono disponibili nei repository di WordPress.org, ai quali WP Engine non poteva più accedere fino alla recente decisione del giudice.

Mullenweg ha recentemente comunicato che, durante il suo periodo di vacanza, non sarà possibile effettuare nuove registrazioni su WordPress.org, né inviare nuovi plugin, temi e foto. Il CEO di Automattic ha aggiunto che spera di avere tempo, energia e denaro per riaprire tutto nel nuovo anno.

L’ex CEO di Yoast ha evidenziato che la decisione di Mullenweg causerà problemi all’intera community. In pratica una sola persona controlla tutto. Joost de Valk suggerisce quindi di creare una fondazione WordPress che gestisce WordPress.org e dare il marchio WordPress al pubblico dominio.

Dovrebbero essere anche creati repository federati e indipendenti all’esterno di WordPress.org. Mullenweg ha scritto questo commento al post:

Penso che questa sia una grande idea per te da guidare e da fare sotto un nome diverso da WordPress. Non c’è davvero modo di realizzare tutto ciò che vuoi senza iniziare da zero dal punto di vista di un marchio, di un branding e delle persone.

Il CEO di Automattic ha quindi ricordato che nessuno può utilizzare il marchio WordPress. È possibile creare fork e repository, ma l’uso del marchio WordPress è vietato. Molti membri della community hanno criticato le recenti decisioni di Mullenweg, ma sarà molto difficile togliere il controllo del progetto dalle sue mani.