Con FairePay i tuoi clienti possono pagare a rate, anche online

Da 2.000 a 20.000 euro i tuoi clienti potranno pagare a rate. Attiva subito FairePay e aumenta le tue vendite sia nel tuo negozio fisico che in quello online. Grazie a questa incredibile opportunità trasformi i tanti preventivi in veri e propri acquisti.

Ed è completamente gratuito per la tua impresa. Nessun costo di attivazione né recesso e nessun canone mensile per mantenere attivo questo servizio. Estremamente versatile, qualsiasi sia la tua attività commerciale, potrai proporre un pagamento rateizzato ai tuoi clienti.

Si tratta di uno strumento potente, in grado di aumentare le conversioni del 25% di scontrino medio e del 20% di vendite. Rendere sostenibili gli acquisti è diventata una missione per permettere a chiunque di comprare ciò che gli serve senza affannarsi economicamente.

FairePay è la soluzione in grado di aumentare le tue vendite

Come funziona FairePay? Semplice, attivandola avrai una piattaforma tramite la quale i tuoi clienti possono richiedere un finanziamento per completare gli acquisti nella tua attività. Loro inviano la richiesta attraverso il portale del servizio dopo di che il prestito viene erogato dal partner bancario. Questa soluzione è:

semplice: tutti possono interagire con la piattaforma perché è estremamente interattiva, senza complicate integrazioni collegandosi al tuo negozio fisico e online; rapida: i tuoi clienti possono ricevere una pre-valutazione di prestito in soli 30 secondi; snella: l’esito viene comunicato in 48 ore e l’importo erogato in 72 ore.

Scegli subito FairePay senza perdere altro tempo. Sarà l’alleato giusto per il tuo business. Non è solo un fornitore, ma un partner in grado di massimizzare gli incassi e spingere la tua attività verso nuovi livelli e ottimi risultati. Inoltre, potrai contare sul supporto dedicato sempre disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.