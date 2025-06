Fairphone 6: nuovo smartphone modulare di classe A

L’azienda olandese ha annunciato il Fairphone 6, nuovo smartphone modulare di fascia media. Non può competere con i prodotti più popolari in termini di design, ma il suo punto di forza è la riparabilità. È quindi la scelta ideale per gli utenti che vogliono rispettare l’ambiente prolungando la vita del dispositivo con i pezzi di ricambio.

Fairphone 6: specifiche e prezzo

Il Fairphone 6 è realizzato con materiali riciclati (per oltre il 50% del peso) che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Lo smartphone ha uno schermo OLED da 6,31 pollici (protetto dal Gorilla Glass 7i) con risoluzione di 2484×1116 pixel, refresh rate variabile (10-120 Hz) e luminosità massima di 1.400 nit.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di storage UFS 3.1, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamere posteriori da 50 e 13 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamere frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), porta USB Type-C e batteria rimovibile da 4.415 mAh con ricarica rapida da 30 Watt (50% in 25 minuti). L’alimentatore non è incluso nella confezione.

Il sistema operativo è Android 15 in versione stock (come quella installata sui Google Pixel). Gli utenti che acquistano il Fairphone 6 riceveranno 8 anni di aggiornamenti software e 5 anni di garanzia. Lo smartphone può essere facilmente smontato e si possono sostituire 12 parti. Sono presenti poche viti e non è stata usata la colla.

Il Fairphone 6 è in vendita sul sito ufficiale a 599,00 euro. Accanto al prezzo si può vedere l’etichetta energetica obbligatoria dal 20 giugno. Lo smartphone ha ottenuto la classe A in tre categorie: efficienza energetica, resistenza alle cadute e ovviamente riparabilità.