Smartphone e tablet: etichetta energetica in vigore

Dal 20 giugno è in vigore l’etichetta energetica per smartphone e tablet venduti in Europa. Gli utenti troveranno indicazioni su consumi, durata della batteria, resistenza alle cadute, riparabilità e protezione da acqua e polvere. Il database EPREL permette di trovare altre informazioni, tra cui gli anni di supporto garantiti (aggiornamenti del sistema operativo).

Solo per prodotti in vendita dal 20 giugno

L’etichetta energetica è stata introdotta con i regolamenti Energy Labelling Regulation e Ecodesign Regulation. È obbligatoria per smartphone e telefoni cellulari (feature phone) con schermo tra 4 e 7 pollici, telefoni cordless e tablet con schermo tra 7 e 17,4 pollici, messi in commercio a partire dal 20 giugno. Deve essere esposta accanto al prodotto sia nei negozi fisici che online.

A differenza di quella per gli elettrodomestici, l’etichetta per smartphone e tablet contiene altre informazioni, oltre alla classe di efficienza energetica (da A a G). I consumatori troveranno anche la durata della batteria (ore e minuti) per ogni ciclo di ricarica completo, la classe di affidabilità in caso di caduta libera (da A a E), la durata della batteria in cicli di ricarica, la classe di riparabilità (da A a E) e il grado di protezione da acqua e polvere (IPxx).

La classe di riparabilità viene determinata considerando la facilità di smontaggio, la disponibilità di pezzi di ricambio, le informazioni sulla riparazione e la durata del supporto software (aggiornamenti per sistema operativo e patch di sicurezza).

È possibile cercare tutte le informazioni nel database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling). Non è presente il nome del prodotto, ma il suo numero di modello. Ad esempio, il nuovo Apple 16e è indicato con Apple A3409. È tuttavia sufficiente inquadrare il codice QR nell’etichetta per accedere direttamente alla pagina del database.