Fallout, guarda la nuova serie in streaming

La serie di Fallout è finalmente disponibile per lo streaming: la puoi guardare subito su Prime Video. Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Prime attivo. È basata sull’omonima saga di videogiochi inaugurata nell’ormai lontano 1997, un vero e proprio cult per gli appassionati del genere e una delle più importanti di sempre nel mondo gaming. L’ambientazione è post-apocalittica, la narrazione quella tipica del genere sci-fi.

La serie di Fallout in streaming da oggi

La storia prende il via circa 200 anni dopo una catastrofe mondiale che ha sconvolto il destino del pianeta, quando gli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’ambiente radioattivo all’esterno che i loro antenati si erano lasciati alle spalle per sopravvivere. Rimangono sconvolti da ciò che trovano: un universo incredibilmente complesso, ridicolmente strano e altamente violento, in cui non ci si può mai sentire davvero al sicuro. Non anticipiamo altro per non correre il rischio di inciampare in spoiler, ma alleghiamo qui sotto il trailer ufficiale per entrare nel mood giusto.

Fanno parte del cast di attori volti noti come Ella Purnell (già vista in Yellowjackets, Maleficent e Star Trek: Prodigy), Walton Goggins (tra i protagonisti di The Shield, Ant-Man and the Wasp) e Kyle MacLachlan (Dune, Velluto Blu, Twin Peaks e tanti altri capolavori). La serie è prodotta da Jonathan Nolan e Lisa Joy, già creatori di Westworld. Tutti gli otto episodi sono in streaming su Prime Video a partire da oggi, pronti per una maratona.

Per vederli ti basta un abbonamento Prime attivo, lo stesso che già utilizzi per le offerte su Amazon. Se ancora non lo hai fatto, puoi iniziare subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa, eventualmente cancellando il rinnovo della sottoscrizione prima della scadenza.