False offerte di lavoro: sempre più giovani vittime delle truffe online

Un nuovo allert della Polizia Postale ha spiegato che sempre più giovani cadono nella trappola delle false offerte di lavoro, vere e proprie truffe online veicolate tramite chat su app di messaggistica istantanea e di social network. Tutto inizia con un “Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo per un po’?“. Una volta risposto al messaggio, la presunta reclutatrice tenerà di invogliare la possibile vittima con una proposta di lavoro allettante:

La nostra azienda sta reclutando dipendenti per un’opportunità di lavoro part-time da casa per seguire vari marchi che vogliono pagare per aumentare la loro popolarità seguendo i loro account Instagram. Basta seguire gli account consigliati che ti vengono forniti, dove puoi guadagnare da 100 a 500 € al giorno, pagamento tramite PayPal o Postepay e tutto ciò di cui hai bisogno è INSTAGRAM e TELEGRAM. Se hai entrambi possiamo iniziare.