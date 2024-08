Money Muling: la truffa corre su Telegram e WhatsApp

Purtroppo anche oggi siamo qui a parlarti di una delle truffe più pericolose alle quali bisogna stare in guardia. Probabilmente avrai già sentito del Money Muling. Il problema è che in questi giorni la truffa sta correndo su Telegram e WhatsApp, app di messaggistica istantanea diffusissime. Questo aumenta le possibilità di cadere in una di queste trappole. Iniziamo col comprendere cos’è questa pratica. A definirla al meglio è proprio la Polizia Postale:

Il money mule è una persona che trasferisce denaro ottenuto illegalmente con diversi strumenti di pagamento, molto spesso attraversando diverse nazioni.

Il suo guadagno consiste nel trattenere delle commissioni.

Fare il money mule non è solo illegale, ma contribuisce ad aiutare gruppi criminali organizzati nel riciclare e trasferire i proventi illeciti all’estero.

Da questo si capisce bene che le conseguenze non sono solo una perdita di denaro, ma anche legali. Quindi è bene stare lontani da questa situazione, ma il rischio è di finirci in mezzo tramite una truffa che si sta diffondendo su Telegram e WhatsApp. Come? Vediamolo insieme e scopriamo anche come possiamo difenderci da queste pratiche pericolose.

Money Muling: la nuova truffa Telegram e WhatsApp

Oggi stesso potresti diventare uno strumento per il riciclaggio di denaro, un Money Muling. Cybercriminali esperti hanno creato una serie di messaggi per invogliare gli utenti su WhatsApp ad approdare in chat Telegram dove è possibile guadagnare denaro facile e veloce. Le proposte sono di investimento, sfruttando nomi di aziende famose la cui fiducia è ampia da parte dei consumatori. In questo modo vengono trasferite diverse somme di denaro tra più soggetti per alimentare il riciclaggio.

I messaggi su WhatsApp arrivano solitamente da numerazioni estere, con prefissi non italiani. Inoltre, all’interno del messaggio c’è la promessa di guadagni facili e veloci. Una volta passata al gruppo Telegram, alla vittima vengono poi inviati dei soldi veri tramite bonifico. I criminali chiedono poi l’invio di maggiore denaro con la promessa di una commissione di guadagno che non arriverà mai. Il metodo migliore per difendersi da queste truffe è evitare di rispondere a messaggi WhatsApp di sconosciuti.

Evita anche di accettare proposte di guadagno facili, troppo belle per essere vere. Il rischio non è solo quello di perdere denaro, ma di diventare un complice nel riciclaggio di denaro, comparendo tra le varie transazioni di questi criminali del web.

