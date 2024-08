Decathlon regala un set da campeggio, ma è una truffa

Apri la tua casella di posta elettronica e con enorme sorpresa trovi una mail che ti comunica la vincita di un set da campeggio Quechua. Sei felice e non vedi l’ora di ricevere questo incredibile regalo, tra l’altro proprio il periodo giusto, prima delle tue ferie in campeggio. Ti chiedi anche come sia possibile visto che non hai mai vinto nulla prima d’ora. Proprio per questo clicchi sul link ed ecco che un sogno diventa il tuo incubo. Infatti, non si tratta di Decathlon, ma di una pericolosa truffa.

Come nelle più classiche email di phishing, identica al finto sondaggio Shein, anche in questo caso vieni rimandato su una pagina quasi identica a quella del noto brand. Lì ti vengono chiesti tutti i tuoi dati personali e un piccolo contributo per effettuare la spedizione. Oltre alle tue informazioni personali, questi cybercriminali ottengono anche i dettagli della tua carta di pagamento. Così possono rubarti denaro fino a che te ne accorgi, ma ormai è troppo tardi. Il messaggio recita così:

Tu sei il nostro vincitore! Ricompensa: Set da campeggio Quechua. Potrebbe essere applicata una tariffa di consegna. Numero cliente: [#…]. Fare Clic Qui Per Richiedere.

Decathlon e la truffa del set da campeggio

Attenzione perché questa truffa che sfrutta Decathlon nasconde anche un’altra insidia. Infatti, in fondo alla mail – che potresti riconoscere facilmente come attacco phishing – viene indicato un link per aggiornare le tue preferenze o cancellarti dalla mail list. Peccato però che anche quel link è fraudolento. Non sarà una vera opzione per cancellarti, ma per rubare le tue informazioni sensibili. Come puoi difenderti da questa e da altre truffe simili?