La tua famiglia è in pericolo: la nuova truffa telefonica è spietata

I criminali non perdono tempo nell’organizzare nuove truffe per rubare denaro alle vittime. Una pericolosa truffa telefonica si sta diffondendo in varie zone d’Italia. Oltre alle diverse segnalazioni su tutto il territorio, questo raggiro si sta concentrando nella zona del torinese. Ad aver denunciato il fatto è il sindaco di Verolengo, Rosanna Giachello, che in un comunicato ufficiale ha allertato i cittadini:

Ci è giunta segnalazione che nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate minacciose in cui si comunicava che famigliari si trovavano in situazioni di pericolo e per risolvere occorreva del denaro.

Ovviamente, si tratta di truffe ai danni dei cittadini più vulnerabili alle quali non si deve cedere assolutamente.

Chi si ritrovasse coinvolto, è pregato di rivolgersi ai Carabinieri con urgenza al numero telefonico 112 oppure telefonando al Comune di Verolengo e mettendosi in contatto con la Polizia Municipale.

La tecnica è davvero spietata. La vittima riceve una telefonata dove gli viene comunicato che uno dei suoi famigliari si trova in pericolo. Per sistemare la situazione è necessario del denaro. Ecco come questi soggetti cercano di rubare a persone che spesso sono indifese, come gli anziani. Ovviamente è necessario tenersi informati per non cadere in questa truffa telefonica.

Truffa Telefonica: la nuova minaccia dietro la cornetta

Oggi basta rispondere a una chiamata proveniente da un numero sconosciuto per essere in pericolo. La nuova minaccia corre lungo il telefono per recapitare la truffa telefonica del famigliare in pericolo. Una tecnica davvero spregevole che però miete sempre più vittime. In questi giorni si sta diffondendo in diverse zone d’Italia. Ecco perché è importante non farsi mai prendere dal panico ed evitare di fornire informazioni personali a dei perfetti sconosciuti.

Proprio come la truffa WhatsApp destinata ai genitori, anche in questo caso l’informazione che arriva spinge il destinatario ad agire in preda alla preoccupazione e all’ansia. Il consiglio del sindaco Giachello è quello di conocludere velocemente la chiamata e contattare subito le Forze dell’Ordine.