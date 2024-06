Sei genitore? Attento alla nuova truffa WhatsApp

Se sei un genitore e hai dei figli devi fare molta attenzione a una nuova truffa WhatsApp che potrebbe arrivarti tramite chat o chiamata. I cybercriminali, che stanno diffondendo con un certo successo questo raggiro, sanno bene quanto un padre o una madre amino i propri figli. Ecco perché frodi di questo tipo raggiungono spesso l’obiettivo facendo leva sulle emozioni più nobili. Una pratica deplorevole sotto tutti i punti di vista. Per evitare di finire anche tu nella trappola vogliamo fornirti alcuni elementi per riconoscerla e così segnalarla alle forze dell’ordine.

Tutto parte da un furto di identità. I criminali creano un account WhatsApp fingendosi un agente di Polizia. In questo modo contattano il genitore tramite chiamata per avvisarlo che il figlio si trova nei guai. Per poterlo aiutare è necessario fornire denaro. Questa tecnica può avvenire anche tramite messaggio in chat sempre attraverso l’app di messaggistica istantanea. I cybercriminali la sfruttano prima di tutto perché è molto diffusa. In secondo luogo perché chiamate e messaggi sono protetti da una crittografia end-to-end, quindi di difficile accesso da parte di terzi.

Il genitore che riceve una chiamata o un messaggio da questo falso account cerca di capire se si tratta veramente di un agente di Polizia. Qui entra in gioco la terza fase della truffa WhatsApp preparata in anticipo. Infatti, nell’immagine profilo i cybercriminali hanno caricato una foto con un uomo in divisa, presa semplicemente da internet. Così il furto di identità è completo e la preoccupazione inizia a salire nella vittima che, presa dal panico, deciderà senza pensarci, scoprendo troppo tardi di essere stata truffata.

Nuova truffa WhatsApp per genitori: come difendersi

La nuova truffa WhatsApp continua con il criminale che cerca di confermare la propria identità instaurando un rapporto di fiducia. L’obiettivo è quello di porsi come unico rimedio e sola soluzione tra il problema e suo figlio. Le accuse vanno da attività illegali come furto di denaro o altro. In questo modo la richiesta di soldi può essere giustificata dal cybercriminale che cerca di estorcerlo in breve tempo. Come difendersi? Ecco una lista di comportamenti da attuare in caso di chiamate o messaggi legati a questo raggiro:

mantieni la calma e non prendere mai decisioni avventate quando sei spaventato o preoccupato; prendi tempo per capire se si tratta di una vera emergenza o di qualcuno che vuole spingerti ad agire in maniera sconsiderata; concludi velocemente la chiamata o evita di rispondere al messaggio; contatta subito le forze dell’ordine per accertarti della situazione; fai attenzione ai particolari delle immagini profilo su WhatsApp che spesso vengono sfocate appositamente.

Attenzione perché non esiste solo questo raggiro. Anche chi cerca lavoro deve difendersi da un’altra truffa WhatsApp particolarmente pericolosa.