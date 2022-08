I Fan Token arrivano anche in Italia con Socios

Giovedì 18 agosto 2022 Socios ha annunciato un’importantissima novità che ci riguarda da vicino. Finalmente ha ottenuto l’approvazione normativa come fornitore di servizi di valute virtuali, portafogli digitali e, soprattutto, Fan Token in Italia.

Una notizia fortemente bullish per tutto il mercato crittografico legato a, NFT, Fan Token e squadre di calcio. In questo modo Socios risponde ancora una volta in maniera positiva alla sua voglia di espansione con un programma alla conquista di questo settore:

La registrazione sosterrà l’ulteriore crescita ed espansione della piattaforma Socios nella regione, fornendo l’approvazione normativa per la tecnologia alla base dell’offerta di intrattenimento sportivo basata su blockchain di Socios.com.

Tra l’altro l’Italia è un mercato molto importante per Socios. Lo confermano le diverse partnership che la società ha già ottenuto con le principali squadre di calcio di Serie A TIM. Nello specifico AC Milan, Inter, Napoli, AS Roma, Juventus e Serie A.

Fan Token in Italia: Socios rafforza la fiducia dei consumatori

Questo importante traguardo permette a Socios di rafforzare ancora di più la fiducia dei consumatori in questo mercato. NFT, Fan Token e criptovalute possono sembrare nuovi ai più. Tuttavia, la blockchain continua a stupirci per la sua crescita frenetica e coinvolgente. Alexandre Dreyfus, CEO della società, si è detto entusiasta di questo obiettivo raggiunto:

L’approvazione dell’OAM è una parte cruciale dei nostri sforzi per proteggere i consumatori e continuare a costruire la nostra offerta nella regione. L’Italia è per noi un mercato molto importante in cui abbiamo già una forte presenza. Ci impegniamo a costruire una crescita duratura nella regione e continueremo a lavorare con le autorità di regolamentazione per garantire legittimità e fiducia ai nostri clienti italiani.

Prosegue a tutto gas la missione espansiva di Socios che sta costruendo una vera e propria rete globale di fan e squadre. Stiamo parlando di oltre 1,5 milioni di fan provenienti da oltre 160 Paesi di tutto il mondo che utilizzano la piattaforma.

NFT e Fan Token negli ultimi mesi si sono trasformati in prodotti molto apprezzati dagli amanti del calcio. Disponibili all’acquisto per tutti, esistono anche exchange famosi che hanno offrono collezioni interessanti. Uno di questi è Crypto Exchange, meglio conosciuto come Crypto.com.

