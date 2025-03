Fantastico Apple iPhone 14 Purple a prezzo folle su eBay

Oggi non c’è bisogno di pagare una fortuna per assicurarti uno smartphone top di gamma in grado di regalarti tante soddisfazioni per molto tempo. Scegli eBay per acquistare un Apple iPhone 14 Purple da 128GB. Grazie alla promozione in corso lo acquisti in questo momento a soli 570,90€. Un prezzo decisamente conveniente per questo gioiellino della tecnologia.

Ottenere questo risparmio è tanto semplice quanto veloce. Infatti, una volta aggiunto al carrello basta raggiungere la pagina dedicata alla scelta del metodo di pagamento e inserire il Coupon PSPRMAR25 nell’apposita casella destinata ai “Codici Sconto”. Applica il voucher inserito e ottieni uno sconto di 25€ sul prezzo già in promozione. Insomma, un vero e proprio risparmio sul risparmio.

Solo su eBay puoi avere un Apple iPhone 14 128GB a soli 570,90€. Tutto questo con inclusa anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, se preferisci pagare un po’ alla volta, selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi dividere l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero da soli 190,30€. La prima rata al momento dell’acquisto e le altre due nei mesi successivi.

Apple iPhone 14: prestazioni ancora molto avanzante

Se pensi che Apple iPhone 14 sia uno smartphone superato ti stai sbagliando di grosso. Questo telefono è ancora molto attuale e offre prestazioni ancora molto avanzate. Quindi, a soli 570,90€ su eBay è un vero e proprio affare da prendere al volo. Cosa stai aspettando? Sta andando a ruba quindi ti consigliamo di fare velocemente se non vuoi rimanere senza.

Le prestazioni elevate sono supportate e garantite dall’ancora ottimo Chip Apple A15 Bionic, in grado di gestire app e giochi particolarmente processocentrici. Inoltre, grazie al display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, le immagini sono sempre molto dettagliate, fluide e dai colori estremamente vivaci. Queste caratteristiche rendono ogni riproduzione realistica.

Scegli Apple iPhone 14 128GB Purple in offerta a soli 570,90€! Su eBay ottieni questo prezzo sfruttando l’ottimo Coupon PSPRMAR25. Fallo prima che termini tutto in sold out.