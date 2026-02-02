Non ignorare l'SMS di Fastweb: aumento in arrivo

Molti clienti Fastweb stanno ricevendo in questi giorni un SMS con una comunicazione importante: modifica delle condizioni contrattuali . Tradotto? È in arrivo un aumento. L’unico modo per evitarlo è recedere o passare ad altro operatore, ma per farlo senza costi o penali non bisogna aspettare. Vediamo di cosa si tratta e dove trovare informazioni aggiuntive.

Aumento in arrivo per Fastweb: l’SMS

È bene non ignorare il messaggio: ci si troverebbe poi alle prese con una bolletta più cara, a sorpresa. Nel testo, l’operatore sottolinea che il rincaro è necessario per continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze . È ciò che sentiamo e leggiamo ogni volta che un servizio o piattaforma sta per richiedere una spesa extra ai suoi clienti.

In questo caso specifico, si tratta di un aumento di 2 euro al mese per l’offerta mobile. In cambio, Fastweb concederà 100 GB extra di traffico dati.

In chiusura del messaggio c’è un link che rimanda a una pagina di informazioni in cui sono raccolti i dettagli sulle modifiche alle condizioni contrattuali. Lì si fa riferimento a rincari tra 1 e 4 euro al mese, a partire dall’1 marzo. Non è dunque da escludere che per qualcuno l’incremento possa essere diverso. Il documento afferma che è possibile verificare la differenza rispetto al costo attuale attraverso l’app MyFastweb. Per farlo, aprire la sezione Fatture e selezionare Gestisci offerta. Abbiamo fatto un test e non risulta ancora alcuna comunicazione del cambiamento.

Come recedere o passare ad altro operatore

Se si vuole recedere dal contratto è possibile farlo inviando una raccomandata A/R a Fastweb S.p.A. - Casella Postale 126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) oppure una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso Modifica delle condizioni contrattuali . È anche possibile recarsi presso un negozio o contattando il servizio clienti, anche tramite l’app MyFastweb selezionando la motivazione Modifica delle condizioni contrattuali . L’alternativa è passare ad altro operatore mantenendo la numerazione, tramite portabilità. Per non incorrere in costi o penali, il termine ultimo è l’1 maggio 2026.

Attenzione a recedere o cambiare operatore se c’è attivo anche un contratto di linea fissa. A volte, la scontistica sulla fibra è legata proprio al mantenimento dell’utenza mobile. Si rischia altrimenti di veder arrivare una bolletta molto più cara. Verificare sempre con attenzione.