Fastweb Casa Light: la fibra ultraveloce a meno di 30€/mese

Fastweb presenta la nuova offerta Fastweb Casa Light, dedicata alla fibra ultraveloce, con attivazione gratuita e il moderno Internet Box NeXXt One incluso. Attualmente, grazie a una promozione speciale, è possibile attivare il piano al costo di 27,95 euro al mese. Inoltre, se si decide di attivare anche un piano Fastweb Mobile, il costo della fibra si riduce ulteriormente a 23,95 euro al mese. Per chi non fosse soddisfatto, è possibile annullare l’offerta entro 30 giorni dall’attivazione senza alcun costo, con il rimborso delle spese già sostenute.

Prestazioni elevate ad un prezzo basso: ecco la fibra Fastweb Casa Light

Il punto di forza di Fastweb Casa Light è l’Internet Box NeXXt One, dotato di tecnologia Wi-Fi 6, che garantisce un’ottima copertura e stabilità in tutta la casa, risolvendo i problemi legati a connessioni lente o interruzioni frequenti.

Oltre a prestazioni elevate, Fastweb assicura una navigazione sicura: tutti i dispositivi connessi al NeXXt One sono protetti automaticamente da minacce come ransomware, phishing, adware, spyware, malware e altre tipologie di virus.

L’offerta Fastweb Casa Light include anche chiamate a consumo e l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy, che offrono la possibilità di esplorare nuove competenze tecnologiche utili per il futuro lavorativo.

L’attivazione di Fastweb Casa Light può essere effettuata online, e in caso di insoddisfazione, è possibile richiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni. Per verificare la copertura e attivare la promo clicca qui.