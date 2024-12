Fastweb Casa Light: scopri la fibra ottica ultraveloce a meno di 30 euro

Quando si tratta di scegliere un fornitore affidabile, Fastweb è una delle opzioni migliori in Italia. E infatti, se sei alla ricerca di una nuova connessione fibra ottica per la tua casa, non puoi perderti l’offerta Fastweb Casa Light, che garantisce fibra ultraveloce a soli 27,95 euro al mese. E se decidi di abbinare un piano Fastweb Mobile, il costo mensile scende ulteriormente a 23,95 euro al mese.

Fastweb Casa Light: i vantaggi inclusi

Perché scegliere Fastweb Casa Light? Ecco una panoramica dei vantaggi inclusi, che otterrai sottoscrivendo il piano:

Fibra ottica ultraveloce per navigare senza interruzioni (la velocità dipende dal tuo indirizzo: puoi verificare la copertura online);

per navigare senza interruzioni (la velocità dipende dal tuo indirizzo: puoi verificare la copertura online); Internet Box NeXXt One incluso, con tecnologia Wi-Fi6 per una copertura ottimale in tutta la casa;

incluso, con tecnologia Wi-Fi6 per una copertura ottimale in tutta la casa; Corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy, per chi desidera ampliare le proprie competenze;

della Fastweb Digital Academy, per chi desidera ampliare le proprie competenze; Attivazione inclusa, senza costi aggiuntivi nascosti.

Hai la possibilità di provare l’offerta per 30 giorni senza rischi: se non sei soddisfatto, puoi disattivare il servizio entro il primo mese e ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti. Puoi abbonarti direttamente online, inserendo il tuo indirizzo di attivazione per verificare la copertura, oppure scegliere di farti ricontattare da un operatore.

In entrambi i casi, la sottoscrizione è semplice e veloce. Il costo è di 27,95 euro al mese, tra i più economici per quanto riguarda il mercato della fibra ottica: puoi ridurlo ulteriormente a soli 23,95 euro al mese scegliendo di attivare contestualmente l’offerta Fastweb Mobile.