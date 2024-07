Fastweb ha la rete mobile più veloce d'Italia

Fastweb si aggiudica lo Speedtest Award di Ookla relativo al primo semestre 2024. Secondo l’azienda statunitense, la rete mobile dell’operatore è la più veloce d’Italia. Il riconoscimento era stato già ottenuto nel secondo semestre del 2022 e nei due semestri del 2023. Viene dunque confermata la superiorità tecnologica rispetto ai concorrenti.

Fino a 133 Mbps in download

I risultati sono stati ottenuti analizzando i test di velocità effettuati dagli utenti con l’app Speedtest per Android e iOS. In dettaglio, Ookla ha considerato 6.761.988 test unici eseguiti tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2024. Quelli effettuati su rete Fastweb sono 626.724. Gli altri operatori sono Vodafone, TIM, Wind Tre e Iliad.

La rete mobile di Fastweb permette di raggiungere una velocità massima di 133,48 Mbps in download e 14,86 Mbps in download. I valori medi sono 122,53 Mbps in download e 13,41 Mbps in upload. Considerando l’80% della velocità in download e il 20% della velocità in upload è stata calcolato uno Speed Score di 109,76.

Gli altri quattro operatori sono molto lontani. I rispettivi Speed Score sono: Vodafone (86,76), TIM (81,56), Wind Tre (68) e Iliad (58,12). Swisscom, proprietaria di Fastweb, ha recentemente acquisito il 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro, quindi l’azienda svizzera gestirà le due reti mobile più veloci d’Italia.

Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, ha dichiarato: