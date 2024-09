Fastweb Mobile: 150 GB, 5G e minuti illimitati in super offerta

Se vuoi navigare online in maniera sicura e veloce prova le nuove offerte Fastweb! L’azienda propone diverse promozioni molto interessanti, come Fastweb Mobile. Quest’ultima offre chiamate illimitate e ben 150 GB di traffico internet – anche in 5G – a soli 7,95 € al mese.

Tutto senza restrizioni e con minuti inclusi anche all’estero e roaming nei paesi UE, compresi Regno Unito, Ucraina e Svizzera.

Fastweb: con l’offerta Mobile hai 150 GB a 7,95/mese e tanti vantaggi

Fastweb Mobile è veloce, affidabile e conveniente, con una serie di ottimi vantaggi.

Minuti illimitati : chiama liberamente numeri fissi e mobili nazionali, senza limiti di tempo o costi di risposta;

: chiama liberamente numeri fissi e mobili nazionali, senza limiti di tempo o costi di risposta; 150 GB alla massima velocità : naviga sempre alla massima velocità disponibile, senza restrizioni;

: naviga sempre alla massima velocità disponibile, senza restrizioni; 5G incluso : se possiedi un dispositivo 5G, accedi alla rete 5G nelle aree coperte senza costi aggiuntivi;

: se possiedi un dispositivo 5G, accedi alla rete 5G nelle aree coperte senza costi aggiuntivi; Minuti inclusi verso 60 destinazioni internazionali : parla con i tuoi cari all’estero senza costi aggiuntivi, con minuti inclusi verso più di 60 paesi;

: parla con i tuoi cari all’estero senza costi aggiuntivi, con minuti inclusi verso più di 60 paesi; Roaming nei paesi UE, anche Regno Unito, Svizzera e Ucraina : naviga fino a 11 GB al mese, invia SMS e chiama senza costi aggiuntivi anche in questi paesi;

: naviga fino a 11 GB al mese, invia SMS e chiama senza costi aggiuntivi anche in questi paesi; Totale trasparenza : nessun costo nascosto, tariffe chiare e senza vincoli di durata o costi di uscita;

: nessun costo nascosto, tariffe chiare e senza vincoli di durata o costi di uscita; Assistenza tramite app MyFastweb: gestisci il tuo credito, controlla i consumi, ricarica e risolvi problemi direttamente dallo smartphone, in modo facile e veloce.

Grazie all’offerta in corso, è possibile avere tutte queste funzionalità a soli 7,95 € al mese. Inoltre, la spedizione di SIM/eSim è gratuita e l’attivazione facile e rapida, con la possibilità di farla anche tramite SPID o CIE. Attivala subito online e inizia a navigare!