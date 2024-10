Fastweb Mobile: 150 GB e 5G a meno di 8€ al mese, offerta imperdibile

Fastweb si distingue tra i principali operatori di telefonia mobile grazie a una promozione altamente conveniente per chi vuole sfruttare al massimo le funzionalità del proprio smartphone. L’offerta Fastweb Mobile si posiziona tra le più competitive del mercato, offrendo un generoso pacchetto di Giga e l’accesso alla rete 5G, il tutto a un prezzo molto interessante: 7,95€ al mese.

Tanti GB in 5G ad un prezzo eccezionale: l’offerta di Fastweb Mobile

L’offerta include:

Chiamate illimitate verso numeri nazionali e oltre 60 paesi esteri;

verso numeri nazionali e oltre 60 paesi esteri; 100 SMS ;

; 150 GB di traffico dati utilizzabili in 4G e 5G per garantire velocità e continuità di navigazione.

Il canone mensile è di soli 7,95€, con una spesa iniziale di 10€ per l’attivazione. Gli utenti possono scegliere tra una SIM fisica o una eSIM, una soluzione pratica per chi preferisce evitare il formato fisico della scheda.

L’offerta si attiva facilmente online sul sito di Fastweb, sia per chi desidera un nuovo numero sia per chi opta per la portabilità, mantenendo il proprio numero attuale. Inoltre, una volta attivato il piano, è possibile acquistare uno smartphone a rate direttamente in uno dei negozi Fastweb, con la possibilità di finanziamento.

Fastweb offre anche una soluzione combinata che include il piano mobile e un abbonamento alla fibra ottica per la casa. Attivando entrambi i servizi, i clienti possono ottenere la fibra a un prezzo scontato di 23,95 euro al mese, rispetto ai 27,95 euro standard. Questo pacchetto è ideale per chi cerca una soluzione unica per la connessione mobile e fissa, con un notevole risparmio mensile.