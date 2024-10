Fastweb Mobile: 150 Giga, anche in 5G, a 7,95 euro al mese

Se sei alla ricerca di una nuova offerta telefonica per il tuo smartphone, che ti dia la possibilità di navigare anche in 5G, ti segnaliamo la promozione in corso sul sito di Fastweb. L’offerta si chiama Fastweb Mobile e propone 150 Giga, anche in 5G, più minuti illimitati al prezzo scontato di 7,95 euro al mese.

Per la quarta volta Fastweb è stata premiata come la rete mobile più veloce d’Italia da Ookla, nota società di servizi di diagnostica (la stessa che in passato ha creato Speedtest). Inoltre, prevede la spedizione gratuita della SIM o della eSIM, con attivazione veloce tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L’ultima offerta di Fastweb Mobile con 150 Giga anche in 5G

Con la nuova offerta di Fastweb Mobile gli utenti beneficiano di 150 Giga, anche in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e l’invio di 100 SMS al mese. Inoltre, sono inclusi i corsi Fastweb Digital Academy, grazie ai quali è possibile apprendere nuove nozioni digitali utili per arricchire il proprio curriculum.

La promozione in corso sul sito Fastweb prevede un costo di attivazione pari a 10 euro una tantum. Per il resto non sono presenti costi nascosti, né ci sono vincoli di durata o costi da sostenere in caso di recesso dell’offerta. A questo proposito, segnaliamo che nel caso finiscano sia gli SMS che i Giga prima del rinnovo, le opzioni 1 GB Extra ed Extra SMS costano rispettivamente 6 euro e 5 centesimi.

Infine, i nuovi clienti Fastweb Mobile hanno diritto a uno sconto significativo su Fastweb Casa Light, l’offerta per la fibra di Fastweb, che da 27,95 euro al mese passa a 23,95 euro.

Entrambe le offerte di Fastweb si possono attivare online su questa pagina del sito ufficiale fastweb.it.