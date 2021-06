Fastweb e il cloud nazionale: un nuovo data center a Roma

Favorire il processo di trasformazione digitale che sta interessando il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione: è questo l'obiettivo di Fastweb, perseguito attraverso l'iniziativa che fa leva sull'edge computing e sul concetto di cloud nazionale. L'operatore rende nota l'apertura di un nuovo data center a Roma, inaugurato proprio in questi giorni.

Fastweb: cloud di “prossimità” per imprese e PA

Come si legge nel comunicato ricevuto in redazione, la struttura si aggiunge a quella già gestita a Milano, implementando tutti i più avanzati standard in termini di resilienza, sicurezza informatica e sostenibilità . La volontà è quella di offrire servizi ICT avanzati e di cloud computing al mercato enterprise e a quello della PA. Riportiamo di seguito le parole di Augusto Di Genova, Chief Enterprise Officer di Fastweb.

I Data Center sono formidabili abilitatori tecnologici e grazie alla nuova impostazione alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione offerta dal PNRR giocheranno un ruolo chiave nell’adozione di soluzioni avanzate mettendo la PA in condizione di erogare servizi innovativi ai cittadini.

Il gruppo sottolinea l'avvio di quella che viene definita una nuova fase della strategia che prevede l'investimento in infrastrutture di “prossimità”, per offrire servizi di elaborazione dati e capacità computazionale in un'ottica “cloud first” e con la massima attenzione al tema della sicurezza dei dati delle imprese e pubbliche amministrazioni . Prosegue Di Genova.