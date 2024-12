Fatti furbo, scegli myPOS Go Combo: POS 2 in 1 senza canone

Perché complicarti la vita e rendere difficile incassare dalle vendite della tua attività quando hai la possibilità di scegliere myPOS Go Combo? Grazie a questo POS 2 in 1 senza canone hai un lettore di carte con dock di ricarica e stampante. Puoi anche portarlo sempre con te per i pagamenti in mobilità. Acquistalo subito per accedere a tutti i suoi vantaggi.

Prima di tutto questa soluzione è a canone zero. In pratica nessun costo di abbonamento. Pagherai solo l’1,20% di commissioni sulle transazioni effettuate dai tuoi clienti. Inoltre, con soli 189€ + IVA ti aggiudichi il terminale dotato anche di dock per la ricarica e di stampante termica per gli scontrini. Nessun comodato d’uso. Il lettore di carte è tuo dopo l’acquisto e nessuno potrà portartelo via.

A questo aggiungi anche la connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita, senza canone mensile nemmeno per il traffico dati incluso. Il POS può anche connettersi alla rete WiFi quando ti trovi in sede. Insomma, grazie a questo dispositivo autonomo non hai bisogno di smartphone e puoi fare tutto in autonomia, anche in portabilità.

Abbatti ogni limite con il POS 2 in 1 myPOS Go Combo

La soluzione di pagamento più versatile che ci sia è myPOS Go Combo. Grazie a questa soluzione abbatti ogni limite e porti in alto la tua attività. Con POS 2 in 1 hai flessibilità del lavoro in mobilità con le funzionalità confortevoli di una docking station. Acquistalo subito per accedere a tutti i suoi vantaggi. Arriva direttamente da te.

Con questo lettore di carte digitali:

emetti scontrini senza complicazioni perché si collega perfettamente alla stampante termica ad alta velocità; massimizzi la tua produttività grazie a una batteria al litio di elevata capacità che raddoppia le ore di lavoro del terminale; sei flessibile in mobilità grazie alla possibilità di estrarre il POS dal dock e andare ovunque sia necessario; hai una connessione facile al tuo registratore di cassa; ottieni piena autonomia perché non serve collegarsi a un telefono per iniziare ad accettare i pagamenti; hai un terminale che si adatta perfettamente, facile da inserire e rimuovere grazie alla presa magnetica.