Fatturazione elettronica premiata dal 79% delle imprese italiane

La fatturazione elettronica ha avuto un impatto a dir poco positivo sulle imprese italiane.

Questo è quanto emerge da un’indagine effettuata da Qonto, prendendo in esame oltre 1.000 ditte del nostro paese. In tal senso, i numeri parlano chiaro: circa il 79% di aziende italiane sono pronte a privilegiare i servizi di home banking per gestire la fatturazione digitale.

In tal senso, i settori più propensi alla digitalizzazione sono IT & Telecomunicazioni (circa il 90% del campione indagato) e le imprese considerate “giovani”, ovvero con meno di 10 anni di vita (con una percentuale intorno all’83%).

Non solo: secondo la stessa ricerca, già a giugno 2022, il 96% delle imprese italiane aveva già adottato questa modalità di fatturazione. Numeri confortanti dunque, che risultano ancora più apprezzabili se abbinati a un servizio di conto corrente digitale ideale per il business.

Fatturazione elettronica: i motivi di questo successo

Dall’intervista emergono anche i vantaggi relativi a questo nuovo modo di concepire la fatturazione. In primis, per oltre il 50% delle imprese intervistate uno dei principali benefici è la

conservazione legale delle fatture attive e passive.

Tra gli altri vantaggi possiamo citare la semplificazione di condivisione rispetto a clienti e fornitori, oltre a una gestione degli adempimenti fiscali notevolmente facilitata. Non manca poi l’aspetto dell’ecosostenibilità, con l’abbattimento dei consumi relativi ai documenti cartacei.

A rendere ancora più apprezzabile il tutto vi è Qonto, un servizio di conto online legato al business. La piattaforma infatti ha lanciato da pochi giorni una nuova funzionalità appositamente ideata per la fatturazione elettronica.

Questa permette, attraverso pochi clic, di creare, modificare e inviare fatture sia ai clienti che all’Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). D’altro canto, questa è solo uno dei tanti vantaggi offerti da Qonto.

La stessa piattaforma, tra le altre cose, permette di aprire fino a 5 conti business (con IBAN italiano), di eseguire bonifici e gestire pagamenti in maniera molto semplice e di ottimizzare la gestione contabile a 360 gradi.

La possibilità di provare Qonto gratis poi, rende questa soluzione appetibile a qualunque azienda o libero professionista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.