Fatturazione elettronica semplice: Aruba ha la soluzione per i professionisti

Per gestire, in modo semplice, la fatturazione elettronica è possibile affidarsi ad Aruba che mette a disposizione dei suoi utenti un servizio dedicato, facile da usare e molto conveniente.

Il servizio proposto da Aruba può essere arricchito con vari moduli aggiuntivi, in modo da adattarsi a quelle che sono le esigenze di ogni singolo cliente.

Per iniziare subito a utilizzare Fatturazione Elettronica di Aruba basta premere sul box qui di sotto. Il servizio ha un costo di 1 euro + IVA al mese per 3 mesi e poi si rinnova a 29,90 euro + IVA all’anno.

Fatturazione Elettronica con Aruba: ecco come funziona

Il servizio Fatturazione Elettronica con Aruba consente ai professionisti di poter utilizzare un sistema semplice e veloce per la gestione della fatturazione. Ad arricchire il servizio ci sono i moduli aggiuntivi che possono essere integrati, sulla base delle proprie necessità, per aggiungere funzioni.

Questi moduli sono:

Modulo Documenti , per gestire l’intero ciclo di vendita

, per gestire l’intero ciclo di vendita Modulo Incassi e Pagamenti , per la gestione di incassi e pagamenti di rate e fatture

, per la gestione di incassi e pagamenti di rate e fatture Modulo Ordini Elettronici , per essere un fornitore a norma per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le aziende che operano per loro conto

, per essere un fornitore a norma per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le aziende che operano per loro conto Multiutente

Modulo Woocomerce , per importare gli ordini eseguiti tramite il proprio shop online

, per importare gli ordini eseguiti tramite il proprio shop online Delega commercialista

Fatturazione Elettronica di Aruba è disponibile, nella sua versione base, con un costo di 1 euro + IVA al mese per 3 mesi e poi si rinnova a 29,90 euro + IVA all’anno. A questo costo “base” si aggiungono i moduli aggiuntivi opzionali che possono essere attivati sulla base delle proprie necessità.

Per saperne di più in merito e per attivare il servizio basta seguire il link qui di sotto. C’è anche la possibilità di provare una demo in modo da verificare le caratteristiche complete del servizio proposto da Aruba.