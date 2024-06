EURO 2024: in download il DLC gratuito per FC 24

Come promesso nei giorni scorsi, il DLC gratuito di FC 24 dedicato a EURO 2024 è ora disponibile per il download. Include tutte le 24 nazionali qualificate agli Europei di calcio (Italia compresa) che prenderanno il via la prossima settimana, 9 stadi riprodotti fedelmente nei minimi dettagli e presentazioni autentiche dei match.

FC 24: scarica il DLC gratuito EURO 2024

Per l’occasione, EA SPORTS ha preparato un pacchetto che introduce modalità online e offline, aggiornamenti in tempo reale delle statistiche e tornei personalizzabili, senza ovviamente dimenticare un’esperienza dedicata in Ultimate Team. Questo il trailer ufficiale appena condiviso dallo sviluppatore. Il sottofondo musicale è quello del brano “Freed from desire” di Gala, diventata un tormentone tra i tifosi di tutto il mondo e in particolare quelli italiani, nella versione rivisitata “Pioli is on fire”. Per iniziare subito a giocare è sufficiente l’edizione standard del gioco base.

Sono interessate tutte le versioni della simulazione calcistica ovvero PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC. Come già scritto, il download del pacchetto dedicato a UEFA EURO 2024 è gratuito, non sono richieste spese aggiuntive. Se stai cercando la nuova PS5 Slim, la trovi in forte sconto su Amazon in questi giorni.

Restando in tema, come da tradizione il successore FC 25 dovrebbe essere annunciato in via ufficiale nel corso dell’estate. Nell’ultimo periodo sono circolate voci di corridoio anche a proposito del ritorno della serie FIFA, controllata però da 2K, con l’introduzione di un titolo che potrebbe andare a competere direttamente con quello di EA SPORTS. Sarà una seconda parte di 2024 molto calda per gli amanti delle simulazioni calcistiche: dopo anni di sviluppo è in arrivo anche UFL, realizzato da Strikerz con il motore Unreal Engine 5 (dal 7 al 9 giugno sarà possibile giocare gratis sulle console next-gen).