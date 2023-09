FC 24: tutte le versioni disponibili su Amazon

Il conto alla rovescia è giunto al termine, il riscaldamento è terminato, chi ha fatto stretching a pollici e indici è finalmente pronto a impugnare il joypad e scendere in campo con FC 24. L’erede della storica serie calcistica FIFA esce oggi, portando con sé alcune interessanti novità a livello di gameplay, pur senza stravolgere la sua formula vincente: tutte le versioni sono in vendita su Amazon.

Tutte le versioni di FC 24 in vendita su Amazon

La tecnologia HyperMotionV implementata dalla software house garantisce un realismo maggiore al gameplay e le tante licenze ufficiali permettono di cimentarsi con squadre (club e nazionali) e atleti reali da tutto il mondo. Senza perdere altro tempo, ecco dunque tutte le edizioni del gioco EA SPORTS in vendita sull’e-commerce.

Da quest’anno, il titolo arriva anche su Switch nella sua edizione completa, non più nel formato Legacy come accaduto nelle passate. Un bel regalo a tutti i possessori della console Nintendo, che dovranno comunque accettare qualche compromesso in termini di qualità del comparto grafico rispetto a quanto avviene sulle piattaforme next-gen, per ovvi motivi legati alla potenza di calcolo.

Se cerchi dunque FC 24 per PS5 oppure nella sua incarnazione per PC, lo troverai su Amazon, con la spedizione gratuita e la consegna garantita entro domani, così da poter scendere subito in campo.

