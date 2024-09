FC 25 (FIFA): compralo al MIGLIOR PREZZO in tutte le versioni

Approfitta degli sconto disponibili su Amazon e assicurati la tua copia di FC 25 al miglior prezzo, scegliendo tra disco o download digitale. L’e-commerce offre la prenotazione al minimo garantito per la nuova simulazione calcistica di EA Sports: un vero e proprio assist a porta vuota per allungare le mani sul titolo che ci terrà incollati al controller per un’intera stagione.

Compra il nuovo FC 25 al miglior prezzo online

Il realismo del comparto grafico e i miglioramenti apportati al gameplay sono tra i punti di forza di quest’anno, per quello che nella testa e nel cuore di molti rimane (e rimarrà) lo storico FIFA. Ci sono poi la tecnologia QI FC che aggiunge enfasi alla componente strategica e novità importanti per la modalità Carriera. Sono presenti oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da centinaia di squadre da tutto il mondo, realizzati basandosi sui dati reali. Scopri di più nella scheda del gioco.

Ecco dunque tutte le versioni di FC 25 disponibili. Per quanto riguarda la Standard Edition, la data di uscita è fissata nel 27 settembre. Tra i vantaggi inclusi nella Ultimate Edition, oltre ai contenuti aggiuntivi, anche l’accesso anticipato a partire dal 20 settembre.

Come anticipato, c’è la prenotazione al minimo garantito, vale a dire che, in caso di sconti (o di offerte ancora più vantaggiose), la riduzione della spesa sarà applicata in automatico prima di eseguire il pagamento. Per saperne di più consulta la pagina dedicata. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratuita a domicilio garantita al day one.