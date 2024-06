Fedora 41 affida a Tuned la gestione dell'alimentazione

Il Fedora Engineering and Steering Committee ha da poco approvato il passaggio dal servizio power-profiles a Tuned per quando riguarda la gestione dei profili energetici in Fedora 41, sia per quanto riguarda le versioni Workstation che quelle per i sistemi desktop con KDE Plasma e Budgie.

Fedora 41 passa a Tuned per la gestione dell’alimentazione

Il servizio Power-profiles, che è comunemente utilizzato nelle distribuzioni Linux destinate alle macchine dekstop, contiene a sua volta il servizio D-Bus UPower, con diversi profili di alimentazione che rendono possibile scegliere tra varie modalità, come bilanciato, risparmio energetico o prestazioni. Fedora 41 sta ora decidendo di passare a Tuned, una soluzione alternativa realizzata dagli sviluppatori Red Hat che si occupano della gestione energetica dell’hardware.

Il servizio Tuned-PPD può da subito sostituire l’attuale power-profiles senza che siano necessarie modifiche per l’integrazione sulle versioni desktop. Tuned offre una personalizzazione più avanzata rispetto al classico servizio dei profili di alimentazione, nonché più profili per diversi casi d’uso, come anche spiegato nella proposta dello sviluppatore in merito all’implementazione:

“Tuned e il servizio power-profiles condividono un sistema simile per impostare e ottimizzare l’alimentazione. L’integrazione di entrambi, consente all’utente Fedora di avere più opzioni e vantaggi per le impostazioni di alimentazione. In questa proposta abbiamo impostato Tuned come servizio predefinito di gestione dell’alimentazione su GNOME in Fedora Workstation e KDE Plasma Spin. Tuned fornisce già profili di alimentazione per diversi casi d’uso. Recentemente, con Tuned è anche stato rilasciato il layer di traduzione API tuned-ppd, in grado di tradurre l’API power-profiles. Le applicazioni che utilizzano power-profiles possono accedere in questo modo a tuned senza modificare il codice. Per ora, l’utente Fedora può passare immediatamente a tuned installando il pacchetto tuned-ppd, senza alcun impatto sull’esperienza dell’utente. Per questo motivo, Tuned può da subito essere il servizio per la gestione dell’energia predefinito di sistema.

La modifica che prevede il passaggio al servizio Tuned in via predefinita su Fedora 41, è stata accettata durante la riunione FESCo di questa settimana. Il pacchetto power-profiles rimarrà comunque disponibile in Fedora Linux, per coloro che desiderano continuare a utilizzarlo.

Il nuovo servizio Tuned è già disponibile nella pagina GitHub dedicata.