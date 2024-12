Fedora 42 potrebbe abbandonare le CPU Intel meno recenti

Fedora è tra le distribuzioni Linux che fa uso del componente Intel Compute Runtime, in modo da rendere più facili e semplici i carichi di lavoro OpenCL e oneAPI Level Zero sulle GPU dell’azienda di Santa Clara, attraverso il gestore pacchetti di distribuzione, senza la necessità di altri componenti. Intel Compute Runtime, tuttavia, sta di recente abbandonando il supporto ad alcune architetture non più recenti, come Ice Lake, motivo per cui gli sviluppatori della distribuzione potrebbero essere costretti a mollare il supporto per alcune CPU su Fedora 42.

Fedora 42: gli sviluppatori forse costretti ad abbandonare il supporto a CPU non più recenti

Attualmente, gli sviluppatori Fedora Linux si stanno concentrando nello sviluppo sul ramo legacy, per il supporto all’hardware meno recente. Su Fedora 42 il supporto potrebbe essere tuttavia aggiornato per le GPU più nuove di Intel, lasciando alle spalle il precedente hardware. Il ramo Intel Compute Runtime più vecchio, che include l’architettura Ice Lake, non è inoltre più mantenuto, per cui gli sviluppatori non hanno motivi reali di continuare a mantenerne il supporto.

Con l’aggiornamento di Computer Runtime, la nuova versione del sistema potrà sia beneficiare del supporto hardware più recente, oltre a nuove ottimizzazioni per le prestazioni, aggiornamenti per la compatibilità LLVM, nuove funzionalità e altre novità naturalmente presenti soltanto nella versione più recente del codice.

Di seguito la proposta presentata dagli ingegneri Red Hat per l’aggiornamento dello stack su Fedora 42, che descrive nel dettaglio le modifiche:

“Le parti di Intel Compute Runtime sono attualmente bloccate in un ramo legacy che non è in fase di sviluppo attivo. I rami più recenti hanno ridotto significativamente il supporto hardware (per le generazioni di GPU precedenti alla 12a) e lo scopo di questa modifica è fare il salto della fede e ribasare intel-compute-runtime e intel-igc alle ultime versioni upstream. … Le architetture rimosse sono elencate in LEGACY_PLATFORMS: – Broadwell

– Skylake

– Kaby Lake

– Coffee Lake

– Apollo Lake

– Gemini Lake

– Ice Lake

– Elkhart Lake Le generazioni di GPU ora supportate sarebbero:

– DG1

– Alchemist

– Tiger Lake

– Rocket Lake

– Alder Lake

– Meteor Lake

– Raptor Lake

– Lunar Lake

– Arrow Lake

– altro in arrivo… I pacchetti Fedora sono quindi rimasti sui rami più vecchi che supportano le generazioni hardware più vecchie fino a Broadwell (rilasciato intorno al 2015). Questi snapshot non supportano le generazioni hardware più recenti, in particolare le GPU Intel Battlemage, non supporteranno le prossime grafiche basate su Xe3+ e non correzioni e miglioramenti per i prodotti di architettura Xe2 integrata. A parte il piano di supporto HW, col tempo diventerà problematico mantenere funzionanti i pezzi, poiché nuovi kernel, header e compilatori occasionalmente interrompono la suite e i rami più vecchi non ricevono correzioni in queste aree. Questa modifica serve a proporre un rebase dell’intera suite ai rami upstream più recenti, sottoposti a uno sviluppo attivo e aggiungendo supporto per nuovi prodotti.”

La proposta, che necessita ancora di essere votata dal FESCo, è consultabile nella sua interessa su Fedora Wiki.