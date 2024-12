Fedora 42 sarà disponibile in immagini pensate per WSL

Nella giornata di ieri, è stata inviata una nuova proposta che riguarda lo sviluppo di Fedora 42, futura versione della nota distribuzione Linux che dovrebbe essere rilasciata nel 2025, destinata a migliorare l’esperienza con Windows Sybsystem for Linux su Windows 11, ovvero il sottosistema di Microsoft che permette di emulare le distribuzioni del pinguino ed eseguirne in comandi.

Fedora 42 migliorerà l’esperienza su Windows Subsystem for Linux con delle immagini apposite

La proposta inviata ieri per Fedora 42 prevede la creazione di immagini specifiche pensate per migliorare l’esperienza con Windows Subsystem for Linux, garantendo un’esecuzione e un’ottimizzazione migliore per coloro che desiderano eseguire la distribuzione Linux su Windows attraverso il sottosistema Microsoft.

Lo sviluppatore autore della proposta spiega nel dettaglio che:

“Le versioni recenti di Windows supportano l’esecuzione di guest Linux tramite Windows Subsystem for Linux (WSL). Questi possono essere distribuiti tramite tarball, pacchetti Appx o tramite Windows Store. Lo scopo di questa modifica è iniziare a produrre immagini Fedora per gli utenti di WSL. La distribuzione di immagini tramite Windows Store richiede l’accettazione delle policy dello store e dell’accordo per gli sviluppatori, cosa con cui Fedora storicamente non si è trovata a suo agio. Questa proposta di modifica è quella di distribuire un tarball. Nelle versioni recenti di WSL (versione 2.4.4 e successive), l’esperienza utente è stata notevolmente migliorata per le immagini WSL al di fuori dello store. Ciò include la possibilità per i tarball di distribuire script di installazione iniziale e icone come parte della distribuzione anziché come applicazione Windows, nonché il supporto click-to-install per i tarball che utilizzano l’estensione file “.wsl”. Pertanto, questa proposta funzionerà al meglio con la versione 2.4.4+ di WSL, sebbene la documentazione verrà fornita per gli utenti di versioni precedenti.”

L’obbiettivo della proposta è anche quello di facilitare ulteriormente la fase di installazione della distribuzione su WSL, rendendo tutto più comodo. Tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata su fedoraproject.org.