Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: ecco le date

Amazon ha confermato il ritorno dell’evento dedicato alla bella stagione che vedrà protagonista l’e-commerce: la Festa delle Offerte di Primavera. Le date ufficiali sono quelle relative alla settimana dal 25 al 31 marzo. È già online anche la pagina ufficiale dell’appuntamento.

Amazon: la Festa delle Offerte di Primavera dal 25 al 31 marzo

Il comunicato stampa ricevuto in redazione fa riferimento a centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti inclusi quelli dei marchi più popolari come Finish, Huawei, HP, Bialetti, Samsonite e Nike, e su migliaia di articoli Made in Italy di grandi aziende e di piccole e medie imprese italiane .

I clienti potranno risparmiare con promozioni in tutte le categorie. Alcuni esempi? Quelle relative alla casa, all’elettronica, ai PC, alla cucina, alla moda, al bricolage e al fai da te. L’appuntamento andrà in scena alcuni giorni dopo rispetto a quanto visto lo scorso anno (dal 20 al 25 marzo). Queste le parole di Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU.

Siamo felici di offrire ai nostri clienti la possibilità di risparmiare, con centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie, per prepararsi al meglio all’arrivo della bella stagione. Amazon.it offre prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l’anno e i nostri clienti dimostrano di apprezzare sempre molto la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Prosegue Ferrara, con riferimento a un sondaggio relativo alle abitudini di acquisto degli italiani nella bella stagione.

I dati che emergono dal sondaggio di HarrisX sono molto chiari: per il 44% degli italiani che comprano online, la presenza di offerte e di opportunità di risparmio rappresenta uno dei motivi principali quando si tratta di scelte d’acquisto. Inoltre, ritengono che una politica di prezzo trasparente, senza costi nascosti (50%) e un’ampia selezione di prodotti (35%) siano tra i fattori chiave dell’esperienza. Alla luce di questi risultati, non vediamo l’ora di soddisfare le loro esigenze per lo shopping di stagione con questa nuova edizione del nostro evento.

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon sarà aperta a tutti. Per approfittare degli sconti non sarà necessario l’abbonamento Prime, anche se quest’ultimo può risultare vantaggioso per ottenere le consegne gratis in un giorno, indipendentemente dalla spesa.