Festa delle Offerte Prime: i migliori notebook economici in sconto

Non c’è bisogno di spendere una fortuna per comprare un nuovo portatile: la Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon propone tanti notebook economici, in forte sconto rispetto ai prezzi di listino. In questa pagina abbiamo raccolto le occasioni migliori, partendo da soli 219 euro.

Notebook economici in offerta nella Festa di Prime

Il primo dell’elenco è Lenovo IdeaPad Slim 3 con Windows 11 a soli 399 euro. Integra il processore AMD Ryzen 5 7520U, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB e connettività Wi-Fi 6. Insomma, tutto ciò che serve per il lavoro di tutti i giorni.

Passiamo a un’altra grande occasione: è MSI Modern 14 a soli 379 euro. Sotto la scocca c’è la CPU Intel Core i3 di dodicesima generazione, per prestazioni sempre impeccabili.

Passiamo a Chrome OS: ecco il Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo stracciato di 219 euro. È un Chromebook adatto per navigazione, studio e streaming.

Design convertibile e display touch da 14 pollici per ASUS Chromebook CM14, anche in questo caso proposto a soli 219 euro. Come per il modello precedente, il processore è MediaTek Kompanio 520.

Se preferisci un ricondizionato, gli affari non mancano. È il caso del Lenovo ThinkPad X380 Yoga con schermo touch in sconto a soli 275 euro, ispezionato, testato e pienamente funzionante, fornito con pendrive da 32 GB e mouse in omaggio.

Una valida alternativa è il modello HP EliteBook a 269 euro, sempre ricondizionato. Ha in dotazione il processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e il pacchetto LibreOffice preinstallato.

Partecipa alla Festa delle Offerte Prime su Amazon. Se non lo hai ancora attivato, puoi approfittare della prova gratuita di 30 giorni e accedere a migliaia di sconti e benefici attivando al sottoscrizione, l’unico requisito richiesto per partecipare all’evento.