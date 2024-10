Festa delle Offerte Prime: Top 5 giochi PS5 in sconto

L’evento Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon propone anche numerosi sconti sui videogiochi. In questo articolo ci concentriamo sui titolo per PS5 in promozione, con una Top 5 che parte da una nuova uscita che sta già tenendo milioni di appassionati incollati al joypad: FC 25.

Giochi PS5 in sconto alla Festa di Prime: la Top 5

Partiamo da un’uscita molto recente: FC 25. La percentuale di sconto non è altissima, ma per la nuova simulazione calcistica di EA Sports (l’erede di FIFA) vale la pena segnalarla: lo trovi a 72,00 euro.

Per ingannare l’attesa del nuovo capitolo Shadows appena rimandato da Ubisoft, puoi giocare ad Assassin’s Creed Mirage: è in promozione a soli 24,99 euro.

Capace di conquistare pubblico e critica, Prince of Persia: The Lost Crown al prezzo minimo di 24,99 euro è imperdibile.

C’è anche la Limited Edition di Skull & Bones con un contenuto digitale aggiuntivo per chi vuol solcare i mari e ingaggiare esaltanti battaglie navali. Oggi costa solo 22,40 euro.

Chiudiamo la Top 5 con Avatar: Frontiers of Pandora, anche in questo caso nella Limited Edition. Al prezzo di 39,99 euro è imperdibile per chi ha amato i film della saga cinematografica.

A proposito, c’è anche la Digital Edition della console PS5 Slim a -50 euro con disponibilità immediata e consegna in un solo giorno.

Accedi alla Festa delle Offerte Prime su Amazon con un abbonamento Prime. Non sei ancora iscritto? Inizia ora con prova gratuita di 30 giorni e goditi migliaia di sconti esclusivi.