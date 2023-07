Fibra Aruba, a casa tua a meno di 20 euro al mese

Sei alla ricerca di un’offerta internet economica ma di qualità? Oggi puoi approfittare della nuova offerta Aruba Fibra che ti consente di avere internet a casa in FTTH senza costi di attivazione a meno di 20 euro mensili per 6 mesi.

Sono tanti gli utenti che decidono di affidarsi ai servizi di Aruba, che non dimentichiamo sono ormai da diverso tempo un punto di riferimento per quanto riguarda le offerte dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Se sei alla ricerca di una connessione illimitata tramite rete FTTH con un prezzo conveniente e senza costi nascosti non puoi farti scappare la promozione attualmente disponibile. Con Aruba Fibra puoi scegliere le migliori offerte fibra a partire da 19,89 euro anziché 29,90 €/mese per 6 mesi. Ricorda che l’offerta ha zero costi di attivazione ma è limitata quindi ti consigliamo di approfittarne subito.

Con Aruba hai la migliore fibra per la tua casa: Vera fibra FTTH ti offre infatti una velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps.

Scegli la soluzione che preferisci: puoi infatti scegliere solo fibra o un’offerta completa di servizi aggiuntivi come router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate. Tra le proposte c’è Fibra Aruba All-In Promo con chiamate illimitate e router Wi-Fi incluso al costo di 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29,90 euro al mese, senza vincoli), oppure Fibra Aruba Promo, con chiamate a consumo e con router noleggiabile a richiesta al costo di 2,2 euro al mese, che presenta un costo di 22,47 euro al mese per 24 mesi (poi 26,47 euro al mese).

Ma cosa contraddistingue Aruba dalle altre offerte attive sul mercato? Sicuramente il fatto che le offerte Aruba non presentano alcun costo di attivazione e offrono diversi servizi che ciascun utente può decidere di aggiungere all’abbonamento. Accedi subito al sito web e verifica la copertura della rete FTTH nella tua zona prima di proseguire con la sottoscrizione della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.