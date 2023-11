Fibra Aruba All-in, vera fibra ottica FTTH a soli 19€

Cerchi una soluzione internet per la tua casa? Se stai leggendo questo articolo la risposta sarà sicuramente sì! Oggi il nostro obiettivo è quello di spiegarti tutti i vantaggi della fibra Aruba, vediamoli insieme nel dettaglio!

Partiamo sottolineando che con la fibra di Aruba puoi finalmente navigare senza interruzioni ad un costo davvero conveniente visto che attualmente, la fibra può essere tua a 19,89 € mese per 6 mesi. Inoltre, la Fibra Aruba All-In include router Wi-Fi a noleggio e chiamate nazionali illimitate.

Al giorno d’oggi è sempre più difficile trovare una soluzione per avere internet a casa, visto il mercato offre un gran numero di servizi. Ecco perchè il nostro consiglio è quello di passare alla fibra di Aruba: ricorda che oggi puoi approfittare di una fantastica promozione che ti consente di navigare senza interruzioni con soli 19,89 euro al mese.

Sono tantissimi gli utenti che hanno deciso di portare a casa la fibra Aruba e i motivi sono differenti. Con Aruba Fibra non devi più sostenere inutili costi di attivazione o di migrazione. In più, non hai nessun vincolo perchè sei libero di cambiare offerta, uscendo in qualsiasi momento pagando solamente 20 euro. Se hai bisogni di assistenza in caso di problemi e malfunzionamenti per te a completa disposizione supporto e chat H24.

Come accennato in apertura, Fibra Aruba All-in include router e chiamate nazionali illimitate e ora il contratto può essere sottoscritto pagando solamente 19,89 euro al mese per sei mesi anzichè 29,90 euro. Accedi subito al sito web dedicato e verifica personalmente la copertura della fibra nella tua zona.

Non perdere altro tempo, ricorda che la promozione è limitata: guarda film e serie tv con zero interruzioni e gioca online con i tuoi amici. Puoi farlo anche con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.