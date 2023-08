Fibra Aruba, promo a 19,89 euro al mese 

Sei alla ricerca di una soluzione valida ed efficiente per la tua casa? Con la fibra di Aruba puoi finalmente navigare senza interruzioni ad un costo davvero conveniente. Attualmente con Aruba puoi scegliere solo fibra o un’offerta completa con alcuni servizi aggiuntivi, come router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate.

Al costo di soli 19,89 euro al mese per 6 mesi puoi acquistare la Fibra Aruba All-In Promo con chiamate illimitate e router Wi-Fi incluso (poi 29,90 euro al mese, senza vincoli), oppure con una cifra appena più alta, di 22,47 euro per 24 mesi, puoi acquistare la Fibra Aruba Promo che include chiamate a consumo e con router noleggiabile a richiesta al costo di 2,20 euro al mese (poi 26,47 euro al mese).

Dunque se sei alla ricerca di un’offerta internet economica ma di qualità non puoi lasciarti sfuggire questa promozione per navigare dai tuoi dispositivi senza interruzioni. Non a caso, la Aruba Fibra ti consente di avere internet a casa in FTTH, tutto a 19,89 euro al mese per sei mesi senza costi di attivazione.

Chi di noi nn vorrebbe avere una promo a costo ridotto in un periodo in cui la maggior parte delle pratiche possono essere svolte tramite un PC? Con Aruba non avrai più nessun problema perché non è come le classiche offerte fibra che hai sottoscritto finora.

Con Aruba avrai:

Nessun costo di attivazione. Anche per le aree bianche e in caso di migrazione.

Esci quando vuoi con soli 20 €. Non ti serve più? Puoi disdire in qualsiasi momento.

Se cambi idea vieni rimborsato Hai 1 mese di tempo, se decidi di ripensarci ti sarà restituito in 5 giorni ciò che hai speso.

Assistenza e chat H24Il team di operatori è a tua disposizione e risponde dal territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.