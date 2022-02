Fibra: con Aruba vai All-in con 19,98€ al mese

Dopo aver visto nei giorni scorsi la starter promo di Aruba oggi vediamo quella Full Optional denominata anche Fibra All-in Promo con anche il Modem incluso.

L’offerta, rispetto alla promo di partenza, ha un costo mensile leggermente maggiore ma ne vale la pena e fra poco vedremo il perché.

Mettetevi comodi, dunque, che fra poco partiamo con i dettagli della Fibra All-in Promo di Aruba, l’offerta in Fibra Ottica FTTH disponibile nei Comuni dove è presente la copertura di Open Fiber, provider partner dell’azienda italiana leader nel settore dell’hosting.

Aruba Fibra All-in: la promo tutto incluso con FTTH, modem e chiamate anche nelle Aree Bianche

La promozione Full Optional di Aruba prevede sempre Internet Illimitato in Fibra Ottica con velocità fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi numerazione sia fisa che mobile nazionale e Modem FRITZ!Box 7530 incluso. Il tutto per soli 19,98 euro mensili per il primo anno, anziché 29,90 euro. Successivamente, l’abbonamento proseguirà a 29,90 euro ogni mese come da prezzo standard.

Oltre al Modem incluso, troviamo anche l’IPv6 statico ed opzionalmente è possibile aggiungere a 3 euro al mese quello di tipo IPv4 sempre di tipo statico.

Anche nella promozione tutto incluso è disponibile l’opzione interessante denominata Stop&Go. In pratica, permette di mettere in pausa il proprio abbonamento per 30 giorni all’anno.

Inoltre, con questa tariffa è disponibile anche uno sconto che può arrivare fino all’80% su alcuni prodotti digitali a marchio Aruba. In più avrete disponibile 24 ore su 24 l’assistenza tramite chat. Una chicca da non sottovalutare se volete avere risposte certe a qualsiasi ora del giorno.

Ma quanto costa attivare il tutto? La promozione non ha alcun contributo iniziale, nemmeno se siete in un Area Bianca. Tale offerta di Aruba non ha nemmeno vincoli contrattuali. Disdire il contratto ha un costo di soli 20 euro.

